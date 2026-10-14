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Краснокнижный гриб звездовик обнаружили возле карьера в Лыткарине

Краснокнижный гриб звездовик обнаружили возле карьера в Лыткарине

Прогулка на карьере в Лыткарине принесла жительнице редкую находку — гриб, который в Подмосковье замечали всего несколько раз.

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