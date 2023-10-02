Ценам на сыр фета предсказали рост из-за стихийных бедствий

Цены на сыр фета могут вырасти из-за разрушительного урагана «Даниэль», обрушившегося на Грецию. Стихийное бедствие уничтожило многие фермерские хозяйства в регионе Фессалия, где сосредоточено около 40 процентов производства мягкого сыра в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии