ГК «Гофромир» запустила на производственной площадке в Солнечногорске новую линию по выпуску воздушно-пузырьковой пленки Big Bubble с увеличенным размером пузырьков.
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