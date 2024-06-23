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Вайцеховская об эмоциях Трусовой на Олимпиаде: «Именно тогда мир увидел в Саше не королеву квадов, а девочку, подчинившую жизнь великой задаче»

Сегодня серебряному призеру Олимпиады-2022 по фигурному катанию исполнилось 20 лет. «Саше Трусовой порой до сих пор припоминают ее эмоциональный срыв на Играх в Пекине, а мне кажется, хоть я никогда и не была сторонницей того, чтобы делать какие-то сугубо личные вещи достоянием широкой публики, что именно в тот момент в сознании многих людей произошло реальное осмысление того, каких жертв и усилий стоит золотая олимпийская медаль.

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