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Журналист Кирк: Байден пытается развязать третью мировую войну

Журналист Кирк: Байден пытается развязать третью мировую войну

Еще действующий президент США Джо Байден пытается развязать третью мировую войну. Об этом в социальной сети X заявил американский журналист и политический активист Чарли Кирк, отреагировав на решение главы Белого дома разрешить Украине использовать американские дальнобойные ракеты для ударов вглубь России.

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Комментарии
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Наталья Иванова
Правильно - валите всё на старика - он всё равно уже живой труп.
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