Журналист Кирк: Байден пытается развязать третью мировую войну

Еще действующий президент США Джо Байден пытается развязать третью мировую войну. Об этом в социальной сети X заявил американский журналист и политический активист Чарли Кирк, отреагировав на решение главы Белого дома разрешить Украине использовать американские дальнобойные ракеты для ударов вглубь России.