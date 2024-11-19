Журналист Кирк: Байден пытается развязать третью мировую войну

Еще действующий президент США Джо Байден пытается развязать третью мировую войну. Об этом в социальной сети X заявил американский журналист и политический активист Чарли Кирк, отреагировав на решение главы Белого дома разрешить Украине использовать американские дальнобойные ракеты для ударов вглубь России.
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