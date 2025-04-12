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Вербное воскресенье 2025: праздник веры, весны и теплых слов

Вербное воскресенье 2025: праздник веры, весны и теплых слов

Вербное воскресенье 2025: праздник веры, весны и теплых слов Ирина ВальковаКаждый год весна приносит с собой не только обновление природы, но и особенные дни, наполненные духовным смыслом и добрыми традициями.

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