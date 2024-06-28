Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Колокольцев: Россия ждет от ООН оценки удара ATACMS по Севастополю

Колокольцев: Россия ждет от ООН оценки удара ATACMS по Севастополю

Россия ожидает от ООН четкой, принципиальной и взвешенной оценки удара ВСУ ракетами ATACMS по пляжу в Севастополе, заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на в IV саммите руководителей органов полиции государств - членов ООН (UNCOPS 2024) в Нью-Йорке.

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Комментарии
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Валерий
Видимо, решив все проблемы борьбы с преступностью,  занялся политикой.
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