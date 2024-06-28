Колокольцев: Россия ждет от ООН оценки удара ATACMS по Севастополю

Россия ожидает от ООН четкой, принципиальной и взвешенной оценки удара ВСУ ракетами ATACMS по пляжу в Севастополе, заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на в IV саммите руководителей органов полиции государств - членов ООН (UNCOPS 2024) в Нью-Йорке.