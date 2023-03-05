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В Забайкалье растёт подростковая преступность

В Забайкалье растёт подростковая преступность

В районах Забайкальского края наблюдается рост подростковой преступности – исправить ситуацию поможет вовлечение молодёжи в систему допобразования и участие в культурных мероприятиях, считает зампред регионального правительства Татьяна Цымпилова.

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