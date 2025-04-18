Слуцкий: деятельность экс-главы диаспоры проверят после слов о России

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить деятельность и законность нахождения в России бывшего главы совета узбекской национально-культурной автономии Москвы Бахрома Исмаилова, который ранее заявил о желании «узбеков заселить Россию».