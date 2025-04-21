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ФедералПресс

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Захарова: Киев бездарно использует шансы, которые дает Россия

Захарова: Киев бездарно использует шансы, которые дает Россия

МОСКВА, 21 апреля, ФедералПресс. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Киев бездарно использует шансы на урегулирование конфликта на Украине, которые предоставляют ему Россия и другие страны.

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