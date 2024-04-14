UFC: Магрегор и Чендлер встретятся 29 июня в Лас-Вегасе

Знаменитый ирландец Конор Макгрегор все-таки возвращается в октагон! Лига смешанных единоборств UFС опубликовала в соцсетях официальный анонс 5-раундового поединка между Макгрегором и американцем Майклом Чендлером.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии