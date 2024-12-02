Симоньян предложила назвать новейшее российское оружие «Розгами»: «По-другому не понимают»

МОСКВА, 2 декабря, ФедералПресс. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, Маргарита Симоньян, уверена, что новое российское вооружение, способное впечатлить Запад, стоит назвать «Розгами».
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