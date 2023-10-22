МИД РФ: больше всего заявок на российские электронные визы поступает из КНР

Директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов заявил, что первое место по числу заявок на получение российской электронной визы занял Китай, а на втором и третьем месте оказались Эстония и Индия.
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