TSMC представляет технологию 1,4 нм: транзисторы GAA 2-го поколения

Компания TSMC представила технологию производства A14 (класс 1,4 нм), которая, как она обещает, обеспечит значительные преимущества в производительности, мощности и плотности транзисторов по сравнению с техпроцессом N2 (2 нм).
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