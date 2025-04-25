Рамафоса посоветовал Зеленскому не выдвигать условий для начала переговоров

Президент Южно-Африканской республики (ЮАР) Сирил Рамафоса считает, что Украине не стоит выдвигать какие-либо условия для начала переговоров с РФ по окончанию конфликта, но задекларированная готовность о прекращении огня является хорошим началом.
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