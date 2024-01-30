Страна и люди
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Страна и люди

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"Кто-то хочет поставить нас на колени"

"Кто-то хочет поставить нас на колени"

Немцы запаниковали, узнав, что вслед за русским газом, "испарился" и американский СПГ На Западе решили провернуть с немцами ту же мошенническую схему, что и с двумя другими странами ЕС.

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Комментарии
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Игорь Прийма
Ну что, германцы, показал вам &quot;лучший друг&quot; из-за океана &quot;болт завода Петровского&quot;??? Поделом вам, умишком убогие, наверно В.В.П. сейчас смеётся до слёз ! Сейчас, мне кажется, главное --- не проявить слабину и не вздумать помочь каким-либо образом, ведь немцы готовятся с нами воевать !!!👍👍👍😀
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16 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Наше руководство глупцы , лучше бы сразу не продавали газа ни грамма США и Англии , а немцам продали бы по тем ценам , что США им сдавало , поскольку США  продавало наш газ . И сейчас прекратите продавать газ в любом виде Западу и в частности Польше и Краине . Вообще ноль . И они взвоют уже завтра . И пора начать операцию по введению наших , белорусских и корейских войск по границе с Польшей ,отсекая поставки и , кстати отрезая кусок приданный когда-то Польше урезанный от немцев , для организации постоянного коридора в калининградскую область . Также для этих целей расширить территории  и со стороны Литвы .  Ставьте столбы и пограничные части . Шольца пригласить к нам и арестовать , вместо него поставить Сару руководить страной
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15 час.

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