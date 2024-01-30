"Кто-то хочет поставить нас на колени"

Ну что, германцы, показал вам "лучший друг" из-за океана "болт завода Петровского"??? Поделом вам, умишком убогие, наверно В.В.П. сейчас смеётся до слёз ! Сейчас, мне кажется, главное --- не проявить слабину и не вздумать помочь каким-либо образом, ведь немцы готовятся с нами воевать !!!👍👍👍😀

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Наше руководство глупцы , лучше бы сразу не продавали газа ни грамма США и Англии , а немцам продали бы по тем ценам , что США им сдавало , поскольку США продавало наш газ . И сейчас прекратите продавать газ в любом виде Западу и в частности Польше и Краине . Вообще ноль . И они взвоют уже завтра . И пора начать операцию по введению наших , белорусских и корейских войск по границе с Польшей ,отсекая поставки и , кстати отрезая кусок приданный когда-то Польше урезанный от немцев , для организации постоянного коридора в калининградскую область . Также для этих целей расширить территории и со стороны Литвы . Ставьте столбы и пограничные части . Шольца пригласить к нам и арестовать , вместо него поставить Сару руководить страной