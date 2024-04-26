В районах Смоленска установят сборные эвакуационные пункты

С отдельной сиреной. МЧС и местные власти проинспектировали первый пункт, а также укрытия в жилых многоквартирных домах Сборные эвакуационные пункты для защиты населения в случае угроз гражданской обороны и других чрезвычайных ситуаций организуют во всех трёх районах Смоленска.