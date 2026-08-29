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Культуромания

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В Ростове-на-Дону состоится показ спектакля «Двое на качелях» Московского театра «Современник»

В Ростове-на-Дону состоится показ спектакля «Двое на качелях» Московского театра «Современник»

17 сентября 2026 года на сцене Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького пройдет единственный показ спектакля «Двое на качелях» в постановке Московского театра «Современник».

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