Военное обозрение

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Ничего личного, просто контроль. Валютный контроль

Ничего личного, просто контроль. Валютный контроль

Справедливо, но. Этот текст правильнее было бы назвать «Ничего нового», поскольку в предложении депутата Александра Бабакова, если покопаться, нового действительно немного.

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