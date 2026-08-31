Владимирская область начнёт неделю дождём и теплом

На следующей неделе во Владимирской области дожди ожидаются в понедельник и четверг, температура будет колебаться от +12 до +25 градусов.
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