Самый лёгкий, простой и безопасный способ соблазнить женщину - позволить ей самой вас соблазнить Джордж Клуни.
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Самый лёгкий, простой и безопасный способ соблазнить женщину - позволить ей самой вас соблазнить Джордж Клуни.
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