Чем активнее Брюссель будет отодвигать от власти евроскептиков, тем большей популярностью они будут пользоваться

﻿﻿В Австрии спустя почти полгода после парламентских выборов была сформирована правящая коалиция, в которую вошли центристская Австрийская народная партия (ÖVP), Социал-демократическая партия (SPÖ) и Форум «Новая Австрия и свобода» (NEOS).