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  • владимир сергеев
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Чем активнее Брюссель будет отодвигать от власти евроскептиков, тем большей популярностью они будут пользоваться

Чем активнее Брюссель будет отодвигать от власти евроскептиков, тем большей популярностью они будут пользоваться

﻿﻿В Австрии спустя почти полгода после парламентских выборов была сформирована правящая коалиция, в которую вошли центристская Австрийская народная партия (ÖVP), Социал-демократическая партия (SPÖ) и Форум «Новая Австрия и свобода» (NEOS).

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