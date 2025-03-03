Чем активнее Брюссель будет отодвигать от власти евроскептиков, тем большей популярностью они будут пользоваться

В Австрии спустя почти полгода после парламентских выборов была сформирована правящая коалиция, в которую вошли центристская Австрийская народная партия (ÖVP), Социал-демократическая партия (SPÖ) и Форум «Новая Австрия и свобода» (NEOS).
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