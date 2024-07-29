Соединенные Штаты не могут конкурировать с Китаем и Россией и не в состоянии победить в случае войны с ними, говорится в докладе комиссии по национальной оборонной стратегии.
В США пришли к выводу, что у Пентагона нет ресурсов для победы над противником
Комментарии
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АндрейБорков
Все это рассчитано на широкую публику. А еще это не иначе как ДЕЗИНФОРМАЦИЯ противника(РФ и КНР) на фоне возрастающей вероятности реального военного столкновения. Не может такого быть, что бы США были не в состоянии вести боевые действия!!! Результат боевых действий может быть каким угодно, но вести боевые действия США в состоянии. Сколько военных баз по всему миру у США? На этих базах не пыль с пряников сдувают! А сколько соединений и групп ВМС, в том числе и ударных авианосных? Или это все сведено до уровня круизных теплоходов? ДА НУ НА ХЕР!!! Америкосы имеют самый большой в мире военный бюджет, даже если там завышены цены, если часть разворовывается, то все равно остается ДО ХЕРА И БОЛЬШЕ!!! Опять же, состояние ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ любой страны это секретные данные ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ, ни какие КОМИССИИ ни когда эти данные, реальные и фактические, обнародовать не будут. Ни когда реальные совершенно секретные данные категории особой важности ни в какие СМИ или еще куда то не попадут.
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5 час.
АндрейБорков
СВЕЖАЙШАЯ НОВОСТЬ - Американские военные начали переброску танков, боевых машин пехоты и артиллерии с немецких военных баз в Польшу ради усиления восточного фланга НАТО. Об этом сообщила радиостанция Radio Zet. «Американские военные перебрасывают технику из Германии в Повидз (северо-восток Польши — прим. ред.) — 87 танков и 150 боевых машин пехоты. Операция укрепляет восточный фланг НАТО», — говорится в сообщении. Помимо этого, США перебрасывают на польскую базу 18 самоходных артиллерийских установок. Интенсивное движение военной техники уже заметили на дорогах в Любушском и Великопольском воеводствах. Переброска бронетехники продлится до конца сентября. Операция стартовала еще в конце июня, как сообщала газета Минобороны США Stars and Stripes. В публикации отмечалось, что польская база расположена в одном километре от границы с Украиной. В то же время в Повидз прибыла первая партия из 14 танков Abrams M1.
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3 час.
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