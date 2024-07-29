В США пришли к выводу, что у Пентагона нет ресурсов для победы над противником

АндрейБорков

Все это рассчитано на широкую публику. А еще это не иначе как ДЕЗИНФОРМАЦИЯ противника(РФ и КНР) на фоне возрастающей вероятности реального военного столкновения. Не может такого быть, что бы США были не в состоянии вести боевые действия!!! Результат боевых действий может быть каким угодно, но вести боевые действия США в состоянии. Сколько военных баз по всему миру у США? На этих базах не пыль с пряников сдувают! А сколько соединений и групп ВМС, в том числе и ударных авианосных? Или это все сведено до уровня круизных теплоходов? ДА НУ НА ХЕР!!! Америкосы имеют самый большой в мире военный бюджет, даже если там завышены цены, если часть разворовывается, то все равно остается ДО ХЕРА И БОЛЬШЕ!!! Опять же, состояние ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ любой страны это секретные данные ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ, ни какие КОМИССИИ ни когда эти данные, реальные и фактические, обнародовать не будут. Ни когда реальные совершенно секретные данные категории особой важности ни в какие СМИ или еще куда то не попадут.