В Архангельске на все внутригородские речные линии вышли буксиры

С понедельника, 13 ноября, буксир начал ходить и на Кегостров Начиная с понедельника, 13 ноября и вплоть до ледостава и организации пешеходных ледовых переправ, теперь на все островные территории Архангельска пассажиров будут доставлять буксиры.
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