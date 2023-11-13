В Архангельске на все внутригородские речные линии вышли буксиры

С понедельника, 13 ноября, буксир начал ходить и на Кегостров Начиная с понедельника, 13 ноября и вплоть до ледостава и организации пешеходных ледовых переправ, теперь на все островные территории Архангельска пассажиров будут доставлять буксиры.