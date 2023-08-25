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Алексеева — о бое Шлеменко – Хамитов: «Ажиотаж этому поединку обеспечен»

Выступающая в UFC уроженка Казахстана Ирина Алексеева прокомментировала предстоящий поединок казахстанца Куата Хамитова с  Александром Шлеменко.

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