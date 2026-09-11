Авдеев призвал усилить поддержку владимирских экспортёров

Более 90% экспорта Владимирской области приходится на товары с высокой добавленной стоимостью, география поставок расширяется до 100 стран, включая новые направления в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.
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