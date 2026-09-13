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Почему дети долгожителей стареют медленнее и как это влияет на продолжительность жизни

Почему дети долгожителей стареют медленнее и как это влияет на продолжительность жизни

Истории о людях, перешагнувших столетний рубеж, часто воспринимаются как исключительные случаи. Однако научные исследования подтверждают, что долголетие имеет измеримые закономерности, которые касаются не только самих долгожителей, но и их потомков.

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