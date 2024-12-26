«‎Оборона украинцев рушится»: на Западе заявили о ЧП в зоне СВО

МОСКВА, 26 декабря, ФедералПресс. Переброска сил Вооруженных сил Украины в район Красноармейска не решает проблемы украинской обороны, которая находится под угрозой из-за огневого контроля российских войск над основными путями снабжения.
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