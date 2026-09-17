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Миссия ООН квалифицировала отдельные удары США по Ирану как военные преступления

Миссия ООН квалифицировала отдельные удары США по Ирану как военные преступления

Независимая международная миссия ООН по установлению фактов ситуации в Иране заявила, что располагает разумными основаниями считать США ответственными за два февральских удара по гражданским объектам в стране.

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