Действия Украины подрывают безопасность Африки.Русский посол в Мали и Нигере Игорь Громыко утверждает, что Киев помогает всем вооружённым группировкам, которые выступают против дружественных Москве государств африканского континента, тем самым дестабилизируя ситуацию на континенте.