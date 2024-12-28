Действия Украины подрывают безопасность Африки.Русский посол в Мали и Нигере Игорь Громыко утверждает, что Киев помогает всем вооружённым группировкам, которые выступают против дружественных Москве государств африканского континента, тем самым дестабилизируя ситуацию на континенте.
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