Вдохновение можно найти даже в прогнозе погоды Представляем прогноз на 20 мая в Калуге

Вдохновение можно найти даже в прогнозе погоды Представляем прогноз на 20 мая в КалугеСегодня, 20 мая, воздух наполнен прохладной свежестью, словно дыхание северного ветра приносит с собой лёгкое дуновение арктических просторов — температура держится на отметке +14 °C.