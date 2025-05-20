Вдохновение можно найти даже в прогнозе погоды Представляем прогноз на 20 мая в Калуге

Вдохновение можно найти даже в прогнозе погоды Представляем прогноз на 20 мая в КалугеСегодня, 20 мая, воздух наполнен прохладной свежестью, словно дыхание северного ветра приносит с собой лёгкое дуновение арктических просторов — температура держится на отметке +14 °C.
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