Мошенники используют Telegram для распространения вирусов, замаскированных под изображения

Новая схема мошенничества в Telegram: опасность под видом изображений. В последние дни в мессенджере Telegram активизировались мошенники, практикующие распространение вредоносного ПО под видом интересных фотографий.
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