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Звёздный блогер из США понял, в чём русское счастье. Дело не в чистоте или экономике

Звёздный блогер из США понял, в чём русское счастье. Дело не в чистоте или экономике

В Москву приехали популярные американские блогеры экс-судья Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано и бывший главный аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

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Комментарии
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Eduard
В метро в США если и спускаются,то чтобы поссать!
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23 час.
Eduard
А у нас спускаются,как в музей!
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23 час.
ОС
Олег Солосин
Для США неуважение к другим народам в норме, миллионы индейских народов на своей собственной земле куда испарились? Но вот вопрос к автору статьи: в России живут только русские? Уважать Конституцию уже не нужно? Счастье русскими приватизировано?
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19 час.
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