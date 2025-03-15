Звёздный блогер из США понял, в чём русское счастье. Дело не в чистоте или экономике

В метро в США если и спускаются,то чтобы поссать!

ОС

Олег Солосин

Для США неуважение к другим народам в норме, миллионы индейских народов на своей собственной земле куда испарились? Но вот вопрос к автору статьи: в России живут только русские? Уважать Конституцию уже не нужно? Счастье русскими приватизировано?