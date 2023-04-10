Российский истребитель сбил за один боевой вылет самолет и 2 вертолета ВСУ

Мужество, решительность и высочайший профессионализм летчика -истребителя ВКС России Алана позволили сбить три боевых воздушных судна украинских националистов за один ночной вылет в ходе выполнения спецоперации по освобождению Донбасса и денацификации Украины.
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