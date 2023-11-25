Оценки потенциала РСЗО «Торнадо-Г» в контрбатарейной борьбе с артиллерией ВСУ

Одной из главных проблем, с которыми пришлось столкнуться российской армии в ходе СВО на Украине, стало превосходство натовской артиллерии, стоящей на вооружении ВСУ, в дальности и точности нанесения ударов.
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