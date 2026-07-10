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Регионы России

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ВС России нанесли авиаудары по позициям ВСУ в Донецкой и Харьковской областях

ВС России нанесли авиаудары по позициям ВСУ в Донецкой и Харьковской областях

Российские вооружённые силы 10 июля 2026 года использовали пять авиабомб ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) для удара по насыпанной переправе Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике.

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