АВТОВАЗ представил доработанные моторы 1.6 и 1.8 для Азимута[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Еще на первом показе кроссовера Лада Азимут прошлым летом для него были заявлены модернизированные 16-клапанные двигатели.
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