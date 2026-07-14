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АВТОВАЗ представил доработанные моторы 1.6 и 1.8 для Азимута

АВТОВАЗ представил доработанные моторы 1.6 и 1.8 для Азимута

АВТОВАЗ представил доработанные моторы 1.6 и 1.8 для Азимута[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Еще на первом показе кроссовера Лада Азимут прошлым летом для него были заявлены модернизированные 16-клапанные двигатели.

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