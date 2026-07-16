RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 674 подписчика

RT: украинский агент Жикович был готов вербовать кого угодно, включая детей

RT: украинский агент Жикович был готов вербовать кого угодно, включая детей

RT стало известно, что Виталий Жикович, проходящий по делу об убийстве Анастасии Березовской, объявленной Интерполом в розыск по делу о взрыве в Монако, в результате которого пострадал бизнесмен Вадим Ермолаев, был готов вербовать кого угодно, включая детей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии