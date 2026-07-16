RT: украинский агент Жикович был готов вербовать кого угодно, включая детей

RT стало известно, что Виталий Жикович, проходящий по делу об убийстве Анастасии Березовской, объявленной Интерполом в розыск по делу о взрыве в Монако, в результате которого пострадал бизнесмен Вадим Ермолаев, был готов вербовать кого угодно, включая детей.