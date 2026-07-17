В Тюменской области в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские-кинологи познакомили школьников со своими помощниками

Председатель Общественного совета при Межмуниципальном отделе МВД России «Ялуторовский» Александр Зенков инициировал информационно-познавательную встречу детей и сотрудников полиции в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом».
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