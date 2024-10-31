Состояние здоровья Татьяны Тарасовой резко ухудшилось — СМИ

За последний месяц легендарному тренеру пришлось дважды вызывать скорую помощь.фото: Новосильцев Артур/Агентство «Москва»--> Состояние здоровья заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой резко ухудшилось из-за хронической язвы желудка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии