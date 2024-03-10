FT узнала о переговорах Украины с Японией и Канадой о дополнительной помощи

Украина ведет переговоры с Японией и Канадой, чтобы получить дополнительную финансовую поддержку, пока конгресс США не может одобрить помощь Киеву, заявила 10 марта газете Financial Times (FT) председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.