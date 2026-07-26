Должна ли Россия нанести превентивный удар по реваншистам в Берлине? Если что, повод есть Сергей Аксёнов Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Германия в течение одного года способна самостоятельно создать действующее ядерное взрывное устройство без проведения натурных испытаний.