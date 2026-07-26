БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Германия опять надеется на «вундерваффе», но очередной «Дранг нах Остен» может завершиться концом света

Германия опять надеется на «вундерваффе», но очередной «Дранг нах Остен» может завершиться концом света

Должна ли Россия нанести превентивный удар по реваншистам в Берлине? Если что, повод есть Сергей Аксёнов Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Германия в течение одного года способна самостоятельно создать действующее ядерное взрывное устройство без проведения натурных испытаний.

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