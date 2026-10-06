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Сайт города Караганды

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В Караганде загорелась квартира на пятом этаже

В Караганде загорелась квартира на пятом этаже

В Караганде в 22-м микрорайоне загорелась квартира на пятом этаже пятиэтажного дома. Площадь пожара составила около 4 квадратных метров, передает inKaragandy.

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