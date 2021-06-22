Расскажу, как исторический саммит перестал быть историческим, и Америка опять готовит санкции

Любопытно, однакоПолитикаРасскажу, как исторический саммит перестал быть историческим, и Америка опять готовит санкции АВРОРА Здравствуйте, товарищи! Эх! Не успел наш приехать и похвалить дядю Джо, а Америка опять за свое.Вернуться к статье104НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВВЛАДИСЛАВСмешно.Серж ПрологовГЛУПО. Прямое свидетельство (интеллектуальной) беспомощности совкосрани.EPElena Panovaбред какой-то ..Серж ПрологовГалиматья бредовая.Алексей ПлескачДа. Активизировались всепропальщики. Но в этот раз - чтобы не так палиться - полезли в категорию умеренных. Но всё равно - видно их за версту! "Свекла и морковь"... Мда... А ничего, что японцы едят курятину с моего региона?!? А ничего, что экспорт не товаров, услуг - из России - скоро достигнет объёмов экспорта этой самой пшеницы?!? "Забыл" напрочь этот - об этом. Ибо методичка приказала.Алексей ПлескачВ одном он прав. Россияне должны БОЛЬШЕ ПОЛУЧИТЬ выгод себе - с этого. Пока - экспортёры - разными уловками - оставляют многое с полученного с экспорта - там, на Западе. Что не просто очень не хорошо... Разбираться - с таковым, надо. ЖЁСТКО.Серж ПрологовНе, ну ты молодца... да... за "методичку" знаешь... Вот Я не знаю, а ты - знаешь! Эй ты, тупь ёбаная, а это "ничего" что в России ГОДАМИ, ПЯТИЛЕТКАМИ (по старым меркам) НЕ РЕШАЮТСЯ СВОИ проблемы, внутренние? Вот МНЕ что с того что "японцы едят курятину с твоего региона"? ЧТО с того что "...экспорт не товаров, услуг - из России - скоро достигнет объёмов экспорта этой самой пшеницы..." (абсолютно идиотская фраза)?Ночной кошмарНу никто у нас за Россию не болеет. Только всепропальщики...))) А китайский "социализм" от европейского социализма отличается сейчас всего лишь тем, что в стране всего одна партия, и вся власть принадлежит ей.VBvladimir bedarevВсе хотят быть здоровыми и дольше прожить.Yak VitНе статья, а бессмысленный набор каких-то бредовых фраз, обильно сдобренных картинками-мемчиками с тырентика (наверное, для увеличения объёма). А в передовицы-мемчики автор запихал мемчик о распрекрасном и всемогущем СССР, что должно, как он считает, вызвать рефлекторный восторг у почитателей всего совеЦЦкого, и они всенепременно должны этот бессмысленнейший статеец в обязательном порядке плюсануть. 😏 А впрочем, судя по количеству "лайкнувших" этот бредовый бред, надежды аФФтЫря сего опуса таки были не беспочвенны: дураков, падких на подобную писанину, в тырнетике, кажется, на 💯 лет припасено! 😁Комментировать
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