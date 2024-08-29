По делу 40-летнего мужчины, пропавшего на Сахалине, возбуждено уголовное дело

Странное исчезновение 40-летнего мужчины произошло на северном побережье острова Сахалин. По данным следственных органов, Михаил Евгеньевич Тимофеев, на вид 40-45 лет, ростом около 170 см и худощавый, 20 июня этого года вышел из отделения неотложной помощи Ногликской центральной районной больницы в селе Ныш, и с тех пор его местонахождение неизвестно.