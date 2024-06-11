В Белом доме не стали подтверждать данные о передаче дополнительных Patriot Украине

Джон Кирби не ответил на вопрос о новых поставках Киева Представитель Белого дома Джон Кирби в пятницу отказался подтвердить достоверность информации о готовящейся передаче Украине дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot.
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