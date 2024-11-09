Британская супермодель Джорджина Купер трагически скончалась в возрасте 46 лет

Вместе с мужем она отдыхала на греческом острове Кос Фото: социальные сети Британская супермодель Джорджина Купер, близкая подруга Кейт Мосс, трагически скончалась в возрасте 46 лет на греческом острове Кос.
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