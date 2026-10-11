В Ульяновской области медведь в поисках еды вышел к жилым домам и залез на дерево. Об этом случае сообщила местная газета «Улпресса».
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А чего ожидали после того как планомерно уничтожают природу и экологию. Зная, что этот год неурожайный, могли бы как раньше для лосей и оленей, когда расставляли кормушки, завезти в лес, хотя бы яблоки для медведей. У народа наверняка нашлось бы много падалицы. Говорили, что в Ивановской области жители деревни собирают яблоки и относят или отвозят в лес подальше от деревни и медведи к ним не ходят.