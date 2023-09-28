Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Россия отобрала за бесценок завод Volvo и не разрешает выкупить обратно

Россия отобрала за бесценок завод Volvo и не разрешает выкупить обратно

Пример высокой культуры бизнеса показывают в России, демонстрируя как нужно поступать с европейскими активами и какое именно будет наказание за то, что иностранцы пытаются приостановить работу наших предприятий.

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Комментарии
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tsan tsan
Не отобрала, а выкупила. Не за бесценок, а ровно за ту цену, за которую владельцы МОГЛИ  продать.
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5 час.
tsan tsan
Вы бы так и сделали.
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5 час.
Владимир Алтайцев
Лечить голову не пробовали? Только  идиот режет курицу, несущую золотые яйца.
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5 час.

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