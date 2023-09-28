Россия отобрала за бесценок завод Volvo и не разрешает выкупить обратно

Пример высокой культуры бизнеса показывают в России, демонстрируя как нужно поступать с европейскими активами и какое именно будет наказание за то, что иностранцы пытаются приостановить работу наших предприятий.
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