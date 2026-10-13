Какие китайские грузовики запретили продавать в России

Решение Росстандарта ограничить допуск на российский рынок ряда грузовиков и специализированной техники четырех китайских производителей стало очередным сигналом о том, что период стремительного роста импорта коммерческих автомобилей без жесткого контроля качества подходит к концу.
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