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Пронедра

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Какие китайские грузовики запретили продавать в России

Какие китайские грузовики запретили продавать в России

Решение Росстандарта ограничить допуск на российский рынок ряда грузовиков и специализированной техники четырех китайских производителей стало очередным сигналом о том, что период стремительного роста импорта коммерческих автомобилей без жесткого контроля качества подходит к концу.

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